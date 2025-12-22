Новый год-2026
22 декабря 2025 в 21:39

«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина

Лепс заявил, что пригласит Путина на свадьбу с Авророй Кибой

Григорий Лепс и Аврора Киба Григорий Лепс и Аврора Киба Фото: NEWS.ru
Народный артист России Григорий Лепс, общаясь с журналистами на презентации нового сезона «Шортс шоу» Мариам Тилляевой, заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы сейчас в не очень простое время живем, все-таки СВО... Дело не в деньгах, деньги я найду. Иногда они у меня водятся. Но атмосфера, грубо говоря, в мире не располагает к тому, чтобы мы, такие шикарные, [праздновали свадьбу], — пояснил Лепс.

Лепс объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера. Певец заявил, что намерен направить ему личное письмо с просьбой. Он также ответил на вопрос журналистов о том, пригласит ли он главу РФ на торжество.

Да, непременно, — коротко сказал он.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой из-за конфликта, возникшего после покупки дома для бывшей жены. Знакомая семьи рассказала, что у певца случился алкогольный срыв, из-за которого экс-супруга прилетела из Италии, чтобы помочь ему.
