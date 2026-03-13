«Ревнует — значит любит»: это правда о мужской страсти или красивый миф?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Ревнует — значит любит» — одна из самых живучих романтических иллюзий. На самом деле ревность и любовь — разные чувства, и психологи давно это доказали. Ревность чаще говорит о страхах и внутренних проблемах человека, чем о глубине его привязанности.

Что такое ревность

Ревность — это острое эмоциональное состояние, которое возникает при страхе потерять значимого человека или при подозрении, что партнер предпочтет кого-то другого. Внешне оно похоже на любовь: учащенное сердцебиение, мысли о партнере, тревога. Но в основе ревности лежат недоверие, желание контролировать и чувство собственности, а не забота о другом человеке.

Ревнуют ли все люди

Ревность в той или иной мере знакома большинству людей, но проявляется по-разному. Умеренное беспокойство — это нормально. Однако патологическая ревность с проверками телефона, слежкой и постоянными допросами — уже разрушительное поведение, которое медленно, но верно уничтожает отношения.

О чем говорят приступы ревности

Когда партнер ревнует без повода и устраивает сцены, это сигнал не о силе любви, а о низкой самооценке. Человек, который не чувствует собственной ценности, боится, что его заменят кем-то лучше, и проецирует этот страх на партнера. Иными словами, приступы ревности — это любовь к себе, точнее, болезненная попытка защитить собственное «я», а не забота о близком. Поэтому фраза «ревнует — значит любит» так же далека от истины, как и другой опасный миф: «Бьет — значит любит». Оба утверждения оправдывают токсичное поведение и мешают людям видеть реальную картину отношений.

Ревность — это не доказательство любви, а отражение внутренних страхов и неуверенности в себе. Настоящая любовь строится на доверии, а не на контроле и подозрениях. Если в ваших отношениях часто звучит аргумент «ревнует — значит любит», стоит честно оценить ситуацию: возможно, речь идет о низкой самооценке партнера, которую лучше проработать с психологом, чем принимать за романтику.

Виктория Семенова
