Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев

Дочь известного дипломата Виктора Белецкого Валерию задержали по подозрению в убийстве матери и братьев, сообщает KP.RU. Отмечается, что дело может быть в наследстве.

После смерти Белецкого его вдова Римма повторно вышла замуж за мужчину младше себя на 11 лет. Пара родила двух сыновей, но у женщины была дочь от первого брака. В 2013 году одному из них было 12 лет, а второму — 10. Тогда мальчики и их мать пропали.

Адвокат Риммы Белецкой в самом начале расследования обратил внимание на подозрительное поведение ее дочери Валерии. Та проявляла минимальное беспокойство относительно исчезновения матери, утверждая, будто та скрылась вместе с сыновьями. Валерия убеждала следователей, что мать якобы связывалась с ней после инцидента и сообщала, что все благополучно, однако никаких доказательств этому привести не сумела. Вместо активного участия в поисках близких она отправилась с супругом отдыхать в роскошный дом на Рублевском шоссе.

