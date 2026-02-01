Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 18:53

Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно

Депутат Дрожжина: медицинские операции за границей грозят осложнениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне, которые решаются на лечение и плановые операции за границей, в том числе на пластическую хирургию, могут столкнуться с неожиданными осложнениями, предупредила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в таких случаях есть немалый риск судебных разбирательств при нарушении и непрозрачности итоговой стоимости услуг.

Некоторые граждане нашей страны выбирают лечение и плановые операции за рубежом, включая пластическую хирургию. Здесь важно понимать юридические и медицинские последствия такого решения, — отметила Дрожжина.

Ранее пластический хирург профессор Тигран Алексанян призвал пациентов обязательно требовать у клиники лицензию и дипломы врачей, чтобы убедиться в безопасности и легальности проведения пластики. По его словам, этичное медучреждение должно работать максимально прозрачно и предоставлять все требующиеся документы по первому запросу.

До этого Алексанян рассказал, что ринопластика требует высочайшей квалификации врача, что обусловлено сложной анатомией носа и необходимостью индивидуального подхода к каждому пациенту. Умения специалиста играют решающую роль в предотвращении как эстетических, так и функциональных проблем.

