Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 03:20

Врач объяснил, почему ринопластику считают сложнейшей операцией

Профессор Алексанян: ринопластика требует высочайшей квалификации хирурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ринопластика требует высочайшей квалификации врача, что обусловлено сложной анатомией носа и необходимостью индивидуального подхода к каждому пациенту, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, именно умения специалиста играют решающую роль в предотвращении как эстетических, так и функциональных проблем после хирургического вмешательства.

Анатомия носа весьма сложна: он состоит из хрящей, костей, мягких тканей и сосудов, которые необходимо учитывать при проведении операции. Неправильное вмешательство может привести не только к эстетическим недостаткам, но и к функциональным проблемам, таким как затрудненное дыхание. Поэтому квалификация хирурга здесь играет решающую роль. Каждая операция уникальна. У пациента свои индивидуальные особенности: форма и размер носа, структура кожи, а также личные пожелания. Хороший хирург должен уметь не только выполнить стандартные техники, но и адаптировать их под конкретные условия, — пояснил Алексанян.

По его словам, при выборе врача крайне важно изучить его портфолио и отзывы пациентов, а также провести детальную консультацию. Он добавил, что значимыми критериями являются наличие у хирурга международных сертификатов и членство в профессиональных ассоциациях, которые могут говорить о его постоянном развитии.

При выборе врача стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Прежде всего необходимо ознакомиться с портфолио работ хирурга. Это даст возможность оценить его стиль и качество выполненных операций. Второй важный момент — отзывы пациентов. Они могут рассказать о личном опыте и результатах, которые были достигнуты. Также не стоит пренебрегать консультацией: хороший специалист всегда готов ответить на вопросы и объяснить детали предстоящей процедуры, — резюмировал Алексанян.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что стоимость маммопластики в России варьируется от 300 тыс. до 2 млн рублей. По ее словам, окончательный ценник зависит не только от качества самих имплантов, но и сложности операции.

хирурги
операции
красота
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 января
В России начнут действовать новые правила семейной ипотеки
Юрист рассказал, как могут наказать родителей за катание детей на тюбинге
Сборная Сенегала со скандалом взяла Кубок Африки по футболу
Очевидцы сообщили о прогремевшей серии мощных взрывов над Саратовом
В КНР сообщили об огромном давлении на Украину в переговорном процессе
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании возросло
«Соль на раны»: на Западе отметили политическую нестабильность Украины
Врач объяснил, почему ринопластику считают сложнейшей операцией
Келин расценил слова Лондона о перехвате судов РФ как возврат в пиратство
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
Создатель культового мультфильма умер в возрасте 77 лет
Передача Кучерова обеспечила «Тампе» победу в матче НХЛ
Гороскоп на 19 января: кого ждут отдых и новые возможности?
Россиянам объяснили, как взять больничный во время отпуска
В Днепропетровске прогремели взрывы
Скандал на ОИ, сын от мужа Глаголевой, жена генерала: как живет Хоркина
Фаза Луны сегодня, 19 января 2026 года: что делать в начале лунного цикла?
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.