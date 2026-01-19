Врач объяснил, почему ринопластику считают сложнейшей операцией

Ринопластика требует высочайшей квалификации врача, что обусловлено сложной анатомией носа и необходимостью индивидуального подхода к каждому пациенту, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, именно умения специалиста играют решающую роль в предотвращении как эстетических, так и функциональных проблем после хирургического вмешательства.

Анатомия носа весьма сложна: он состоит из хрящей, костей, мягких тканей и сосудов, которые необходимо учитывать при проведении операции. Неправильное вмешательство может привести не только к эстетическим недостаткам, но и к функциональным проблемам, таким как затрудненное дыхание. Поэтому квалификация хирурга здесь играет решающую роль. Каждая операция уникальна. У пациента свои индивидуальные особенности: форма и размер носа, структура кожи, а также личные пожелания. Хороший хирург должен уметь не только выполнить стандартные техники, но и адаптировать их под конкретные условия, — пояснил Алексанян.

По его словам, при выборе врача крайне важно изучить его портфолио и отзывы пациентов, а также провести детальную консультацию. Он добавил, что значимыми критериями являются наличие у хирурга международных сертификатов и членство в профессиональных ассоциациях, которые могут говорить о его постоянном развитии.

При выборе врача стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Прежде всего необходимо ознакомиться с портфолио работ хирурга. Это даст возможность оценить его стиль и качество выполненных операций. Второй важный момент — отзывы пациентов. Они могут рассказать о личном опыте и результатах, которые были достигнуты. Также не стоит пренебрегать консультацией: хороший специалист всегда готов ответить на вопросы и объяснить детали предстоящей процедуры, — резюмировал Алексанян.

