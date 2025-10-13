Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 04:20

Раскрыта средняя стоимость пластики груди в России

Хирург Абдулаева: пластика груди в России стоит от 300 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоимость маммопластики в России варьируется от 300 тыс. до 2 млн рублей, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, окончательный ценник зависит не только от качества самих имплантов, но и сложности операции.

Цена на операцию по увеличению груди имплантами формируется из нескольких ключевых составляющих. В первую очередь, это стоимость самих имплантов. Здесь разброс может быть значительным: более современные и технологичные импланты, например анатомической формы или с особой поверхностью, обойдутся дороже стандартных круглых. Влияет и бренд производителя. Можно ориентироваться на вилку от 300 тысяч до 2 млн рублей за операцию «под ключ», — подчеркнула Абдулаева.

Она отметила, что также нужно учитывать стоимость работы анестезиолога и расходных материалов. По словам хирурга, также в расчет входит оплата операционной и работы персонала.

Работа хирурга — это ключевая часть цены. Сложность операции, выбранный метод доступа (через подмышечную впадину или под грудью), необходимость дополнительных манипуляций, например коррекция асимметрии, — все это влияет на итоговую стоимость. Эндоскопические методики всегда дороже из-за затрат на аренду оборудования. Если требуются дополнительные вмешательства помимо установки импланта, например коррекция птоза (подтяжка груди), стоимость операции увеличится, — заключила Абдулаева.

Ранее онколог Александр Петровский заявил, что избыточный вес, генетическая предрасположенность, работа на вредных производствах и нездоровый образ жизни увеличивают риск развития рака молочной железы. Среди других факторов риска он выделил возраст, недостаток физической активности и гормональные нарушения.

операции
хирурги
пластика
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыла, чем грозит слив пикантных фотографий в Сеть
Зеленский украл деньги на ПВО для Украины
Приметы 13 октября: Михаил Соломенный — едим мед и меняем матрасы
«Только началась»: на Западе сделали заявление по поводу России
В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье сотрудникам заводов
В России изменят формат справки об инвалидности
Загадочный объект с научным оборудованием приземлился посреди поля
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 октября
Россиян ждет лимит на банковские карты
Россиянам объяснили, с чем связаны изменения в оплате ЖКУ с 1 марта
Раскрыта средняя стоимость пластики груди в России
В Норвегии сообщили о создании нового фронта у границ РФ
Режим ЧС ввели в Алчевске после взрыва в многоэтажке
Рухнувший на машины в Техасе самолет попал на видео
Названы пять самых перспективных молодых актеров и актрис в России
Стала известна причина пожара в жилом доме в Алчевске
Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты
В Одессе прогремела серия взрывов
Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk
Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество

Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.