Раскрыта средняя стоимость пластики груди в России

Стоимость маммопластики в России варьируется от 300 тыс. до 2 млн рублей, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, окончательный ценник зависит не только от качества самих имплантов, но и сложности операции.

Цена на операцию по увеличению груди имплантами формируется из нескольких ключевых составляющих. В первую очередь, это стоимость самих имплантов. Здесь разброс может быть значительным: более современные и технологичные импланты, например анатомической формы или с особой поверхностью, обойдутся дороже стандартных круглых. Влияет и бренд производителя. Можно ориентироваться на вилку от 300 тысяч до 2 млн рублей за операцию «под ключ», — подчеркнула Абдулаева.

Она отметила, что также нужно учитывать стоимость работы анестезиолога и расходных материалов. По словам хирурга, также в расчет входит оплата операционной и работы персонала.

Работа хирурга — это ключевая часть цены. Сложность операции, выбранный метод доступа (через подмышечную впадину или под грудью), необходимость дополнительных манипуляций, например коррекция асимметрии, — все это влияет на итоговую стоимость. Эндоскопические методики всегда дороже из-за затрат на аренду оборудования. Если требуются дополнительные вмешательства помимо установки импланта, например коррекция птоза (подтяжка груди), стоимость операции увеличится, — заключила Абдулаева.

