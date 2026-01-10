Концерт Линдеманна в Ташкенте вызвал ажиотаж у россиян РИА Новости: на шоу Линдеманна в Ташкенте пришло много граждан России

Концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте в пятницу, 9 января, вызвал ажиотаж у зарубежных зрителей, сообщил РИА Новости директор компании IOSIS SHOW, организатора выступления в столице Узбекистана, Дмитрий Меньшиков. По его словам, большинство гостей было из России.

Приезжих из других стран было больше половины, большинство — из России, — сказал Меньшиков.

В материале говорится, что зал был заполнен примерно на 80%. При этом стоимость билета в танцевальную зону составляла около $100 (8 тыс. рублей). Сам Линдеманн с теплотой приветствовал российских зрителей возгласами на русском языке «Давай! Давай!», «Поехали». А в завершении концерта поблагодарил публику словами «Danke! Спасибо!».

