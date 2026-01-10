Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 07:28

Концерт Линдеманна в Ташкенте вызвал ажиотаж у россиян

РИА Новости: на шоу Линдеманна в Ташкенте пришло много граждан России

Тилль Линдеманн Тилль Линдеманн Фото: Kay Richter/Keystone Press Agency/Global Look Press
Концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Ташкенте в пятницу, 9 января, вызвал ажиотаж у зарубежных зрителей, сообщил РИА Новости директор компании IOSIS SHOW, организатора выступления в столице Узбекистана, Дмитрий Меньшиков. По его словам, большинство гостей было из России.

Приезжих из других стран было больше половины, большинство — из России, — сказал Меньшиков.

В материале говорится, что зал был заполнен примерно на 80%. При этом стоимость билета в танцевальную зону составляла около $100 (8 тыс. рублей). Сам Линдеманн с теплотой приветствовал российских зрителей возгласами на русском языке «Давай! Давай!», «Поехали». А в завершении концерта поблагодарил публику словами «Danke! Спасибо!».

Ранее стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров планирует провести начало 2026 года за рубежом, дав сольное выступление в одном из премиальных отелей в Абу-Даби. Минимальная стоимость билетов на шоу начиналась от 40 тыс. рублей и, по имеющимся данным, все они уже распроданы. Гастроли, по оценкам открытых источников, могут принести артисту доход, превышающий 20 млн рублей. Компанию певцу на сцене составит исполнительница Мари Краймбрери.

