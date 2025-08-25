Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы Rupor: певец Линдеманн снимает новый клип в психиатрической больнице в Молдавии

Солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн прибыл в Кишинев для работы над новым музыкальным видео, сообщил местный информационный портал Rupor. Основной площадкой для съемок была выбрана Костюженская психиатрическая больница, расположенная в пригороде молдавской столицы.

Как отмечает издание, музыканта заметили в городе еще вечером 23 августа. Проект реализуется совместно с местным режиссером Романом Бурлакой, что подчеркивает международный характер работы.

По данным авторов, часть съемочного процесса также проходит в различных локациях самого Кишинева. Неизвестно, сколько времени займет производство клипа и когда состоится его премьера. Отмечается, что это первый опыт Линдеманна в создании музыкального проекта на территории Молдавии.

Костюженская психиатрическая больница была основана в 1895 году неподалеку от одноименного монастыря. Ее корпуса спроектированы известными архитекторами Александром Бернардацци и Цалелем Гингером, что придает месту особую атмосферу и историческую ценность, сказано в материале.

