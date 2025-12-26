Новый год — 2026
Кинолог объяснил, можно ли давать собаке мандарины

Кинолог Голубев: давать собаке мандарины нежелательно

Собакам нежелательно давать мандарины, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что цитрусы можно использовать для тренировки питомцев, так как их запах не является классическим для поиска.

Сам по себе мандарин не является высокотоксичным продуктом, но его употребление нежелательно. Поэтому лучше использовать эфирное масло либо корки мандарина именно ради запаха. Сам фрукт давать питомцу не стоит, — рассказал Голубев.

По словам кинолога, тренировки по поиску мандаринов в течение 10-15 минут будет достаточно. Он отметил, что заканчивать упражнения нужно на пике интереса питомца, а не в тот момент, когда ему уже стало скучно.

Ранее кинолог Евгения Смолькина рассказала, что на Новый год собакам и другим питомцам нужно обеспечить тихое и безопасное пространство. К этому укрытию их нужно приучить за несколько дней до праздника.

