04 марта 2026 в 07:15

В пост балую всех мандариновыми блинчиками без яиц — получаются нежнейшие. Они как десерт

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется чего-то сладкого к чаю, эти блинчики спасают лучше любых десертов. Они готовятся без яиц и обычного молока, но получаются мягкими и ароматными благодаря овсяному молоку и измельченным мандаринам.

Цитрусовая мякоть делает вкус ярче и добавляет натуральную сладость, а крахмал помогает блинам оставаться эластичными и не рваться при переворачивании. В итоге получаются тонкие золотистые блинчики с легким мандариновым ароматом — идеальный вариант постного завтрака или десерта.

Ингредиенты

Овсяное молоко 1,5 стакана (но вы можете его изменять в зависимости от того, какую толщину блинчиков хотите), мука 1 стакан, растительное масло 3 ст. л., сахар 1 ст. л., картофельный крахмал 1 ст. л., мандарины 1–2 шт. (измельчить в блендере), щепотка соли.

Приготовление

В миске смешивают овсяное молоко, сахар, соль и растительное масло. Добавляют измельченные мандарины и хорошо перемешивают. Затем всыпают муку и картофельный крахмал, тщательно размешивая венчиком до однородного теста без комочков. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану. Сковороду хорошо разогревают и слегка смазывают растительным маслом. Тесто наливают тонким слоем и выпекают блины примерно по 1–2 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Готовые блинчики складывают стопкой и подают теплыми — с медом, вареньем или просто так к чаю.

Ранее мы делились рецептом выпечки без кучи рафинированного масла. Постный лимонный кекс — такой вкусный и полезный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
