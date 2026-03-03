Зимняя Олимпиада — 2026
3 вкусных блюда для Великого поста: суп, блинчики и десерт — сытно, просто и по-домашнему

Великий пост — не повод питаться однообразно. Даже без мяса и молочных продуктов можно собрать полноценное меню: горячий ароматный суп, сытные блинчики с начинкой и тёплый десерт к чаю. Эти рецепты выручают, когда хочется чего-то простого, но действительно вкусного. Всё готовится из доступных продуктов и не требует сложных техник.

Фасолевый суп с болгарским перцем и кукурузой

Густой, насыщенный и ароматный — такой суп отлично согревает и надолго насыщает. Ингредиенты: стебель сельдерея — 100 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, болгарский перец — 2 шт., белая фасоль консервированная — 1 банка (400 г), сладкая кукуруза — 150–170 г, оливковое масло — 3 ст. л., лавровый лист — 2 шт., орегано — 1 ч. л., соль, перец, петрушка. Лук, сельдерей и перец нарезают мелко, чеснок — крупнее. Обжаривают овощи на оливковом масле до мягкости, добавляют орегано. Вмешивают фасоль, прогревают и перекладывают всё в кастрюлю, вливают около 700 мл воды. Когда жидкость станет горячей, добавляют кукурузу и лавровый лист. Варят на слабом огне 15–20 минут. Перед подачей посыпают петрушкой.

Постные блинчики с гречкой и грибами

Тонкие, мягкие и с ароматной начинкой — отличный вариант для сытного ужина. Для теста: мука — 250–270 г, сахар — 4 ч. л., минеральная вода с газом — 500 мл, щепотка соли, растительное масло для жарки. Для начинки: гречка — 250 г, вода — 200 мл, лук — 1 шт., шампиньоны — 100 г, растительное масло, соль. Из муки, соли, сахара и газированной воды замешивают тесто и дают ему постоять около 40 минут. Выпекают тонкие блины. Гречку отваривают до готовности. Лук и грибы обжаривают до золотистости и смешивают с крупой. Начинку выкладывают на блинчики, сворачивают конвертами и слегка подрумянивают на сковороде.

Запечённые яблоки с мёдом и орехами

Тёплый, ароматный десерт, который пахнет корицей и уютом. Ингредиенты: яблоки — 2 шт., мёд — 2 ст. л., грецкие орехи — 2 шт., курага — 2 шт., чернослив — 2 шт., изюм — 1 ч. л., корица — щепотка. У яблок вырезают сердцевину, не прорезая дно. Сухофрукты замачивают, нарезают и смешивают с орехами и корицей. Начиняют яблоки, сверху добавляют мёд и запекают при 180 °C 15–20 минут. Такое меню легко готовится за один вечер и доказывает: постная кухня может быть разнообразной, ароматной и по-настоящему вкусной.

