Вонзила бокал в лицо: красотку изуродовали на концерте группы t.A.T.u.

В Казани на концерте группы t.A.T.u. одна из зрительниц порезала разбитым стаканом лицо 36-летней победительницы конкурса «Автоледи Кирова — 2025» Надежды Шустовой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Воровка в туалете

Инцидент произошел 27 февраля в ночном клубе пятизвездочного отеля Korston Royal, куда Надежда приехала из Кирова на концерт группы t.A.T.u. После выступления дуэта девушка зашла в уборную, где в это время находилась компания из трех человек.

По словам кировчанки, одна из девушек взяла с раковины ее телефон, пока она мыла руки, и собиралась с ним выйти. Но девушка поняла это и схватила предполагаемую воровку за руку, за что получила удар.

«После концерта в туалете какая-то девушка у меня попыталась своровать телефон. Я ее поймала за руку. Она засмеялась и очень нагло сказала, что перепутала телефон… Я ей предложила пройти к охране. И тут она мне нанесла удар», — рассказала Надежда РИА Новости.

«В руке был бокал»

В руках у пострадавшей был стакан, который разбился и порезал лицо. В ране у Надежды остались осколки.

«У меня в руке был бокал стеклянный. От удара бокал разбился, вонзился в лицо, у меня хлынула кровь, осколки остались в ране», — делится жительница Кирова.

Надежда на несколько секунд потеряла сознание от шока, после чего с трудом вышла в холл. Она жалуется, что охрана долго отказывалась вызывать скорую и полицию. Пока пострадавшая заливала кровью пол, нападавшая хамила и кричала, что ей ничего не будет. А ее спутник тоже попытался напасть на пострадавшую, но его остановила охрана.

Из клуба обоих нападавших отвезли в отделение полиции. Там на мужчину и женщину составили протоколы о мелком хулиганстве.

«Установлено, что в одном из развлекательных заведений между двумя девушками возник конфликт, переросший в потасовку. В результате чего одна девушка ударила другую стаканом в области лица. Нападавшая 23-летняя жительница Казани вместе со своим супругом были доставлены в отдел полиции. <...> Назначена судебно-медицинская экспертиза», — подтвердили в пресс-службе УМВД.

Рана до кости

Надежде полтора часа зашивали лицо, поскольку порез оказался глубоким — рана прошла до кости. Девушке предстоит длительная и тяжелая реабилитация. После операции ей пришлось самой ехать в отделение и писать заявление.

Надежда Шустова работает косметологом-эстетистом, закончила школу моделей и успела победить в конкурсе «Автоледи Кирова — 2025». Сейчас она в родном городе восстанавливается после ЧП.

Читайте также:

«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла восемь пальцев в ночном клубе

«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад

Убийство по найму: девочка задушила парализованную соседку по ее просьбе