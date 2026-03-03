Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:01

Без кучи рафинированного масла: постный лимонный кекс — такой вкусный и полезный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то сладкого в пост, а тяжелые кремовые десерты не подходят, пеку этот лимонный кекс. Он получается влажным, ароматным и по-весеннему свежим. Никаких яиц и лишнего жира — только легкая текстура и яркий цитрусовый вкус.

Секрет в том, что тесто замешивается на растительном молоке и нерафинированном масле, в котором сохраняются витамины. Кекс выходит мягким, с нежной крошкой и насыщенным ароматом лимонной цедры. А легкая кисло-сладкая глазурь делает его по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

Мука — 3 стакана, тростниковый сахар — 1 стакан, соль — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ст. л., миндальное молоко (теплое, несладкое) — 1,75 стакана, кокосовое масло (нерафинированное, растопленное) — 1/2 или 1 стакан по вкусу, ванильный экстракт — 2 ч. л., лимонный сок и мякоть — с 1 лимона, лимонная цедра — с 1 лимона. Для глазури: сахарная пудра — 1 стакан, лимонный сок — 1–2 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 170–180 °C. Форму слегка смажьте маслом и присыпьте мукой. В глубокой миске соедините теплое миндальное молоко, растопленное кокосовое масло, ваниль, лимонный сок и цедру. Добавьте сахар и хорошо перемешайте до растворения. Всыпьте соль и разрыхлитель. Затем постепенно добавляйте муку, перемешивая до однородного, гладкого теста без комочков. Перелейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте 45–50 минут до сухой шпажки. Готовому кексу дайте постоять в форме около 10 минут, затем аккуратно извлеките. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком до густой, но текучей консистенции. Полейте остывший кекс и дайте глазури застыть.

Ранее мы делились рецептом для поста и не только. Картошка-вкуснятина в соево-кунжутном соусе с румяной корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Простой трюк для нереально сочной курочки — добавляю один ингредиент и получаю ароматный ужин буквально за 20 минут
Общество
Простой трюк для нереально сочной курочки — добавляю один ингредиент и получаю ароматный ужин буквально за 20 минут
В Крыму назвали особенность лимонов, которыми восхитился Путин
Регионы
В Крыму назвали особенность лимонов, которыми восхитился Путин
Двойной цитрус для самого ароматного десерта — готовлю кексы только так: сверху бархат, а внутри нежное облачко
Общество
Двойной цитрус для самого ароматного десерта — готовлю кексы только так: сверху бархат, а внутри нежное облачко
Шоколадный кекс, который не отличить от обычного: готовим в пост
Семья и жизнь
Шоколадный кекс, который не отличить от обычного: готовим в пост
3 вкусных блюда для Великого поста: суп, блинчики и десерт — сытно, просто и по-домашнему
Общество
3 вкусных блюда для Великого поста: суп, блинчики и десерт — сытно, просто и по-домашнему
лимоны
кексы
Великий пост
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.