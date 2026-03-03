Без кучи рафинированного масла: постный лимонный кекс — такой вкусный и полезный

Когда хочется чего-то сладкого в пост, а тяжелые кремовые десерты не подходят, пеку этот лимонный кекс. Он получается влажным, ароматным и по-весеннему свежим. Никаких яиц и лишнего жира — только легкая текстура и яркий цитрусовый вкус.

Секрет в том, что тесто замешивается на растительном молоке и нерафинированном масле, в котором сохраняются витамины. Кекс выходит мягким, с нежной крошкой и насыщенным ароматом лимонной цедры. А легкая кисло-сладкая глазурь делает его по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

Мука — 3 стакана, тростниковый сахар — 1 стакан, соль — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ст. л., миндальное молоко (теплое, несладкое) — 1,75 стакана, кокосовое масло (нерафинированное, растопленное) — 1/2 или 1 стакан по вкусу, ванильный экстракт — 2 ч. л., лимонный сок и мякоть — с 1 лимона, лимонная цедра — с 1 лимона. Для глазури: сахарная пудра — 1 стакан, лимонный сок — 1–2 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 170–180 °C. Форму слегка смажьте маслом и присыпьте мукой. В глубокой миске соедините теплое миндальное молоко, растопленное кокосовое масло, ваниль, лимонный сок и цедру. Добавьте сахар и хорошо перемешайте до растворения. Всыпьте соль и разрыхлитель. Затем постепенно добавляйте муку, перемешивая до однородного, гладкого теста без комочков. Перелейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте 45–50 минут до сухой шпажки. Готовому кексу дайте постоять в форме около 10 минут, затем аккуратно извлеките. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком до густой, но текучей консистенции. Полейте остывший кекс и дайте глазури застыть.

