Картошка для поста и не только: вкуснятина в соево-кунжутном соусе с румяной корочкой

Иногда хочется картошки — но не тяжелой, жареной в масле, а такой, чтобы и с корочкой, и без лишней жирности. Этот вариант я готовлю и в пост, и просто к ужину: внутри дольки остаются мягкими, а снаружи появляется аппетитная румяная корочка. Соево-кунжутный соус дает глубокий солоноватый вкус с легкой ореховой ноткой, а чеснок делает аромат особенно ярким.

Ингредиенты: картофель очищенный — 600 г, соевый соус — 25 г, кунжутный соус — 10 г, масло подсолнечное рафинированное — 10 г, чеснок свежий — 10 г, соль — 3 г, паприка сладкая — 3 г, смесь перцев — 1 г, чеснок сушеный — 1 г.

Приготовление (30–35 минут): картофель нарежьте крупными дольками. Если клубни небольшие — разрежьте на 4–6 частей. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 7–10 минут до полуготовности: края уже мягкие, но форма сохраняется. Пока картофель варится, смешайте масло, соевый и кунжутный соусы, мелко рубленный чеснок, паприку, сушеный чеснок, смесь перцев и соль. Получится густая ароматная заправка.

Слейте воду и дайте картофелю постоять 3–5 минут, чтобы вышел лишний пар: это важно для корочки. Верните картофель в сухую кастрюлю, добавьте соус и аккуратно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась специями.

Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до румяности. Если хотите более хрустящую корочку, включите режим гриля на 3–5 минут в конце.

