01 марта 2026 в 08:46

Двойной цитрус для самого ароматного десерта — готовлю кексы только так: сверху бархат, а внутри нежное облачко

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете десерт для праздничного стола, который будет и вкусным, и красивым, этот апельсиновый кекс станет идеальным выбором. Он выглядит нарядно даже без украшения.

Для кекса мне понадобится: сливочное масло (180 г), сахар (150 г), яйца (3 шт.), мука (370 г), апельсины (3 шт.), разрыхлитель (2 ч. л.), ваниль, щепотка соли.

Размягченное сливочное масло растираю с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Важно хорошо взбить — от этого зависит воздушность кекса. По одному добавляю яйца, тщательно взбивая после каждого. С апельсинов снимаю цедру — только оранжевую часть, без белой горькой кожицы. Выжимаю сок. В отдельной миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. К масляной основе добавляю цедру и апельсиновый сок, затем постепенно ввожу мучную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Тесто переливаю в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекаю в разогретой до 175°C духовке 45–50 минут. Проверяю готовность деревянной палочкой. Даю кексу полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 2–3 ст. л. апельсинового сока с 1 ст. л. меда и равномерно распределяю по поверхности остывшего кекса.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
