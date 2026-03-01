Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 03:46

Творог и ягоды в духовке: полезный торт, который не вредит фигуре, — всего 5 ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Такой торт можно смело подавать на завтрак — он содержит полезные углеводы из овсянки и белок из творога, что дает длительное чувство сытости.

Для торта мне понадобится: молотые овсяные хлопья (80 г), белок (1 шт.), вода (3 ст. л.), сахар (2 ст. л.), корица. Для начинки: творог (250 г), ягоды или фрукты (50 г), белок (1 шт.), сахар (1 ст. л.), ванилин.

Разогреваю духовку до 180 °C. Овсяные хлопья перемалываю в кофемолке или блендере до состояния муки. Смешиваю овсяную муку с белком, водой, сахаром и щепоткой корицы. Замешиваю тесто — оно должно быть пластичным, но не липнуть к рукам. Форму для выпекания застилаю пергаментом. Распределяю тесто по дну формы, формируя бортики высотой 2–3 см. Выпекаю основу 10 минут до легкого румянца. Для начинки творог вместе с ягодами (можно использовать замороженные) измельчаю блендером до однородной кремообразной массы. Добавляю белок, сахар и ванилин, снова взбиваю блендером. Выливаю творожную начинку на подготовленную основу. Возвращаю торт в духовку еще на 40–50 минут. Готовность проверяю по упругости — серединка не должна дрожать. Даю полностью остыть в форме — так торт лучше держит форму при нарезке.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Здоровье/красота
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Общество
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Бюджетный чизкейк — готовим на йогурте: элементарный рецепт — смешали ингредиенты ложкой, и в духовку
Общество
Бюджетный чизкейк — готовим на йогурте: элементарный рецепт — смешали ингредиенты ложкой, и в духовку
Тот самый пирог из детства: «Невский» по ГОСТу — воздушный бисквит, нежный крем, коньячная нотка
Общество
Тот самый пирог из детства: «Невский» по ГОСТу — воздушный бисквит, нежный крем, коньячная нотка
еда
рецепты
торты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране раскрыли обстоятельства гибели Хаменеи
В Иране объявили траур из-за гибели Хаменеи
Овечкин установил новый снайперский рекорд в НХЛ
Иран официально подтвердил гибель своего верховного лидера
Обломки иранской ракеты залетели в квартиру дочери главы израильского МИД
Раскрыта главная цель атаки Ирана на Дубай
Госсекретарь США в страхе отменил поездку на Ближний Восток
Трамп заявил о гибели Хаменеи: что это значит для Ирана, кто его заменит
Постпреды Ирана и США колко переговорили в ООН
В Сети появилось видео пролета иранских ракет над Дубаем
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.