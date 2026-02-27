Тот самый пирог из детства: «Невский» по ГОСТу — воздушный бисквит, нежный крем, коньячная нотка

Беру муку, яйца и сахар — и готовлю тот самый пирог «Невский» по ГОСТУ прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития. Его необычность в точном соблюдении классической рецептуры: высокий, пористый бисквит, щедро пропитанный сладким сиропом с коньяком, и нежнейший сливочный крем, который тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: воздушный, влажный бисквит с лёгким ванильным ароматом, прослоенный масляным кремом. Каждый кусочек тает во рту, оставляя приятное коньячное послевкусие и желание съесть ещё.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 6 яиц, 200 г сахара, 200 г муки, щепотка соли; для пропитки — 100 мл воды, 80 г сахара, 2 ст. ложки коньяка; для крема — 200 г сливочного масла, 1 банка сгущённого молока, ванилин. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы, вмешайте муку и выпекайте при 180°C 30–35 минут. Сварите сироп из воды и сахара, остудите, добавьте коньяк. Взбейте масло со сгущёнкой. Разрежьте бисквит на коржи, пропитайте сиропом, промажьте кремом. Дайте настояться в холодильнике несколько часов.

