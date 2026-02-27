Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области Богомаз: мужчина получил ранения при атаке ВСУ на село Демьянки

ВСУ нанесли удар по селу Демьянки в Стародубском муниципальном округе, в результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в Telegaram-канле глава Брянской области Александр Богомаз. По его данным, населенный пункт был атакован дронами-камикадзе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор.

Ранее Богомаз заявил, что украинские беспилотники-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском округе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого ВСУ атаковали с помощью беспилотников дворец культуры «Современник» в Энергодаре. Мэр Максим Пухов отметил, что атака произошла несмотря на объявленный в районе ЗАЭС локальный режим тишины. По его словам, ВСУ не прекращают попыток дестабилизировать обстановку. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.