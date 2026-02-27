Льготы ветеранам СВО и их семьям в 2026 году: полный перечень и порядок

Государственная забота о тех, кто защищает интересы страны в ходе специальной военной операции, и их близких сегодня представляет собой систему, где каждый элемент поддержки продуман и взаимосвязан с другими. Она охватывает все необходимое: от регулярных финансовых поступлений, позволяющих чувствовать себя уверенно, до восстановления здоровья после тяжелых ранений и особых условий при выходе на пенсию, не забывая при этом о самых маленьких членах семьи.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ): размер, состав, заявительный порядок

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов СВО в 2026 году составляет 4838 рублей. Если же служба привела к инвалидности, полученной из-за военной травмы, государство назначает выплату в повышенном размере — 8794 рубля. Также ветеранам и инвалидам боевых действий полагается выплата за набор социальных услуг — 1825 рублей. Человек сам решает, получать эти услуги в их естественном виде или же заменить денежным эквивалентом. В них входит: получение жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий по рецептам, бесплатная путевка в санаторий, если для этого есть показания, и проезд на пригородных электричках или в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

Сегодня, как только данные о присвоении ветеранского статуса уходят из Министерства обороны в информационные системы, Социальный фонд автоматически назначает выплату, не требуя от человека никаких заявлений. Однако законодатели предусмотрели и традиционный путь на тот случай, если автоматика по каким-то причинам не сработала. Тогда достаточно обратиться с заявлением через портал государственных услуг, любой удобный многофункциональный центр или непосредственно в отделение фонда. Главный документ, который нужно иметь при себе, — это удостоверение ветерана боевых действий. В этом случае выплату тоже установят задним числом, с того самого дня, когда удостоверение было выдано.

Удостоверение ветерана боевых действий Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение: кому и как получить

Тем, кто вернулся домой и столкнулся с последствиями ранений или просто нуждается в восстановлении организма после нагрузок, государство дает возможность отдохнуть в санатории. Демобилизованные участники специальной военной операции могут пройти углубленную медицинскую реабилитацию и поправить здоровье в специализированных центрах, которые находятся в ведении Социального фонда.

Чтобы отправиться на реабилитацию, нужны два ключевых документа. Во-первых, само удостоверение ветерана, а во-вторых, заключение врачебной комиссии из поликлиники по месту жительства, которое подтвердит, что лечение действительно необходимо, и не выявит к нему противопоказаний. Срок пребывания в санатории обычно составляет до трех недель, тогда как продолжительность медицинской реабилитации в специализированных центрах определяется строго врачами исходя из состояния здоровья. Воспользоваться этим правом можно раз в год.

Особого внимания заслуживает то, как государство решило проблему дороги к месту лечения. Теперь ветерану не нужно сначала тратить свои сбережения на билеты, чтобы потом ждать компенсации. Социальный фонд заранее предоставляет именные проездные документы на любой вид транспорта, включая самолеты. Человек сам выбирает, что ему удобнее — получить готовые билеты или по старинке оплатить проезд и затем вернуть потраченное. А для тех, кто после тяжелых ранений не может передвигаться самостоятельно, предусмотрено особое правило: государство в полном объеме оплачивает дорогу, проживание и питание человека, который сопровождает ветерана в этой поездке.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ): размер, состав, заявительный порядок Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Пенсионные льготы: двойной стаж и удвоенные коэффициенты

Здесь действует принцип удвоения. Каждый год, проведенный в зоне СВО, засчитывается в страховой стаж не как один, а как два года. Одновременно с этим на личном счете будущего пенсионера копятся индивидуальные коэффициенты, от которых напрямую зависит размер пенсии. Вместо стандартных 1,8 за год начисляется ровно вдвое больше — 3,6. Более того, этот период службы засчитывается и в тот самый стаж, который дает мужчинам право выйти на пенсию досрочно после 42 лет работы, а женщинам — после 37.

А для тех, кто стал инвалидом из-за военной травмы, закон открывает возможность получать сразу две пенсии: одну по инвалидности, другую — по старости, когда наступит соответствующий возраст.

Выплаты семьям: пособие беременной жене и на детей до 3 лет

Семьи военнослужащих также имеют право на льготы, особенно в те периоды, когда женщина ждет ребенка или воспитывает малыша, а муж находится на службе. Для будущих мам, чьи мужья проходят службу по призыву или были мобилизованы, предусмотрено единовременное пособие. Его выплачивают, когда срок беременности достигает 180 дней. В 2026 году эта поддержка составляет 45 054 рубля. Обратиться за ней нужно не позднее полугода после того, как муж завершит службу.

Когда в семье уже есть маленькие дети, государство ежемесячно помогает на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Размер этого пособия для семей военнослужащих в текущем году равен 19 308 рублям. Существует важный нюанс: доходы мобилизованного супруга не учитываются при расчете нуждаемости. Это правило серьезно упрощает жизнь и позволяет большему числу семей получать эту меру поддержки.

Льготы ветеранам СВО и их семьям в 2026 году: полный перечень и порядок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговая инструкция по оформлению: куда обращаться, какие документы нужны

Хотя система выплат стремится к полной автоматизации, знание алгоритма действий никогда не будет лишним. Все начинается с получения удостоверения ветерана боевых действий, которое оформляют те ведомства, где человек служил, — Министерство обороны, Росгвардия и другие. После этого Ежемесячная денежная выплата должна прийти сама, но убедиться в этом можно в личном кабинете на «Госуслугах». Если выплаты нет, нужно сделать три простых шага:

Подать заявление онлайн через «Госуслуги», в МФЦ или Социальном фонде.

Собрать документы: паспорт и удостоверение — это база, а для направления на реабилитацию понадобятся еще справки из поликлиники по форме 070/у или 057/у.

Для семейных пособий нужны будут свидетельства о браке и рождении детей, а также справка из воинской части или военкомата.

Получить готовое направление или путевку на реабилитацию от Социального фонда.

Расширение возможностей для медицинской реабилитации, появление механизма с проактивным предоставлением проездных билетов, поддержка семей с маленькими детьми и беременных жен — все это говорит о том, что законодательство реагирует на реальные потребности людей. Каждый год привносит изменения, делающие помощь более адресной и удобной.

Ранее мы писали про новые законы с 1 марта 2026 года: главные изменения в России.