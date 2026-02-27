В России изменятся правила рекламирования энергетиков Предупреждение о вреде для здоровья появится в российской рекламе энергетиков

Предупреждение о вреде чрезмерного употребления энергетиков появится в рекламе этих напитков в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. При этом он отметил, что адресовать рекламу энергетиков несовершеннолетним будет запрещено.

Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, — сказал Говырин.

Депутат уточнил, что предупреждение в телерекламе должно будет звучать не меньше пяти секунд, а на радио — не менее трех секунд. На экране телевизора оно может занимать не больше 7% площади кадра.

Ранее специалист в области диетологии кандидат медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что частое употребление энергетиков может привести к депрессии. Она подчеркнула, что постоянная стимуляция головного мозга такими напитками истощает ресурсы, которые естественно поддерживают работоспособность. Диетолог напомнила, что ресурсы организма конечны, поэтому их опасно задействовать искусственными способами.