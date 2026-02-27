Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 16:31

В России изменятся правила рекламирования энергетиков

Предупреждение о вреде для здоровья появится в российской рекламе энергетиков

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Предупреждение о вреде чрезмерного употребления энергетиков появится в рекламе этих напитков в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. При этом он отметил, что адресовать рекламу энергетиков несовершеннолетним будет запрещено.

Реклама обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, — сказал Говырин.

Депутат уточнил, что предупреждение в телерекламе должно будет звучать не меньше пяти секунд, а на радио — не менее трех секунд. На экране телевизора оно может занимать не больше 7% площади кадра.

Ранее специалист в области диетологии кандидат медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что частое употребление энергетиков может привести к депрессии. Она подчеркнула, что постоянная стимуляция головного мозга такими напитками истощает ресурсы, которые естественно поддерживают работоспособность. Диетолог напомнила, что ресурсы организма конечны, поэтому их опасно задействовать искусственными способами.

Россия
Госдума
энергетики
ограничения
