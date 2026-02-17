Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:09

Названы неожиданные последствия употребления энергетиков для психики

Диетолог Королева: частое употребление энергетиков может привести к депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частое употребление энергетиков может привести к депрессии, предупредила специалист в области диетологии кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что также постоянная стимуляция головного мозга такими напитками истощает ресурсы, которые естественно поддерживают работоспособность. Диетолог предупредила, что ресурсы организма конечны, поэтому их опасно задействовать искусственными способами.

Постоянная стимуляция структур головного мозга приводит к истощению тех ресурсов, которые могли бы естественным образом поддерживать работоспособность. И это может, действительно, привести к депрессии и истощению на фоне собственных ресурсов, — пояснила врач.

Диетолог Андрей Бобровский ранее рассказал, что сахарный сироп убивает всю пользу ананасов при консервации. Специалист подчеркнул, что в погоне за увеличением срока хранения их производители готовы пожертвовать полезными свойствами фрукта.

напитки
здоровье
диетологи
депрессии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
