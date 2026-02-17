Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог ответил, полезны ли консервированные ананасы

Диетолог Бобровский: сахарный сироп убивает пользу ананасов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сахарный сироп убивает всю пользу ананасов при консервации, рассказал диетолог Андрей Бобровский. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что в погоне за увеличением срока хранения их производители готовы пожертвовать полезными свойствами фрукта.

Все, что консервированное, тем более в сладком, высококонцентрированном сиропе, не совсем хорошо. Однако сахар — это лишь вершина айсберга. В погоне за сроком годности производители жертвуют полезными свойствами. Знаменитый фермент бромелайн, ради которого многие когда-то скупали ананасы тоннами, не выдерживает консервации, — пояснил Бобровский.

Кроме того, по его словам, кислотность консервированных ананасов вредна при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом. Диетолог обратил внимание, что таким людям стоит отказаться от данного продукта.

Ранее кандидат медицинских наук Татьяна Молостова заявила, что даже в Масленичную неделю не стоит есть блины каждый день, чтобы не навредить здоровью. Специалист порекомендовала не менять привычный рацион из-за праздников. По ее словам, блины лучше всего есть в первой половине дня.

