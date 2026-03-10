Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:45

Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола

Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В постные дни так и хочется домашней выпечки! Постный яблочный пирог — ваш спаситель: без животных продуктов, но с хрустящей корочкой и кисло-сладкими яблочками. Готовится легко, по силам даже новичками.

Возьмите 250 г муки, 120 г сахара, 80 мл масла, 150 мл яблочного сока, 1,5 ч. л. разрыхлителя. Смешайте ингредиенты, замесите тесто. Для начинки берите 4 крупных яблока, цедру лимона, 2 ст. л. кураги для сладости. Фрукты и сухофрукты измельчите. Далее выложите в форму половину теста, сверху распределите начинку и покройте остатками теста. Отправьте в печь на 30–35 минут выпекаться при 180 градусах.

Ранее мы поделились рецептом постного бананового печенья.

пироги
выпечка
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
яблоки
фрукты
сладости
десерты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.