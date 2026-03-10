Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола

В постные дни так и хочется домашней выпечки! Постный яблочный пирог — ваш спаситель: без животных продуктов, но с хрустящей корочкой и кисло-сладкими яблочками. Готовится легко, по силам даже новичками.

Возьмите 250 г муки, 120 г сахара, 80 мл масла, 150 мл яблочного сока, 1,5 ч. л. разрыхлителя. Смешайте ингредиенты, замесите тесто. Для начинки берите 4 крупных яблока, цедру лимона, 2 ст. л. кураги для сладости. Фрукты и сухофрукты измельчите. Далее выложите в форму половину теста, сверху распределите начинку и покройте остатками теста. Отправьте в печь на 30–35 минут выпекаться при 180 градусах.

