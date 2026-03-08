Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 11:11

Постный десерт для нее: банановые печенья без яиц

Постный десерт для нее: банановые печенья без яиц
Пост — не повод отказываться от сладкого для любимой. Веганский десерт спасет вечер: готовится на скорую руку, без молочных продуктов. Идеально для мужчин, которые ценят простоту.

Нужны: 3 спелых банана, 150 г овсянки, 50 г грецких орехов (измельчите), 100 г чернослива (перекрутить в блендере), щепотка корицы. Разомните бананы вилкой, добавьте все ингредиенты, перемешайте. Выложите ложкой на пергамент, выпекайте 12 минут при 170 градусах Выйдет 12–15 печенек — ароматный и хрустящий постный десерт.

Удивляй ее таким десертом — всего 100 ккал на штуку, сплошная польза. Без муки, сахара и сливочного масла. Теперь ты герой ее вечера!

Ранее мы поделились постным рецептом для романтического ужина.

рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
печенье
десерты
Великий пост
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
