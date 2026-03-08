Постный десерт для любимой: яблочные маффины легко

Семья и жизнь

В пост хочется порадовать любимую чем-нибудь сладким. Веганский десерт — ваше оружие: минимум усилий, максимум восторга. Справятся даже те мужчины, кто приходит на кухню только поесть!

Ингредиенты: 2 яблока (натрите), 200 г манки, 150 мл воды, 100 г кураги (измельчите), 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин. Смешайте все, дай постоять 10 минут, чтобы манка набухла. Разложите по формочкам для кексов, выпекайте 20 минут при 190 градусах. Получится 8 маффинов — нежный постный десерт с фруктовой кислинкой.

Подайте этот десерт с чаем. Получается 85 ккал на порцию. Полезно, сытно, без запрещенных продуктов.

