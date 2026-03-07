Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Анастасия» с черносливом: украсит праздничный стол на 8 Марта даже в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Анастасия» — это изысканное и эффектное блюдо, которое станет настоящим украшением праздничного стола на 8 Марта, даже если вы соблюдаете Великий пост.

Сочетание слоев ароматных жареных грибов, сладковатой овощной зажарки, свежего хрустящего огурца и пикантного чернослива создает удивительно гармоничный и богатый вкус.

Для приготовления понадобится: 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 2 моркови, 2-3 свежих огурца, 150 г чернослива без косточек, 100 г грецких орехов, постный майонез, соль, перец, растительное масло.

Способ приготовления: грибы нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости, посолите, поперчите. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости и золотистого цвета. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. Орехи порубите. Выкладывайте салат слоями: первый слой — грибы (смазать майонезом), второй — овощная зажарка, третий — огурцы (смазать майонезом), четвертый — чернослив (слегка смазать майонезом). Верхний слой щедро посыпьте грецкими орехами. Уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить постный плов с фасолью и грибами.

Проверено редакцией
