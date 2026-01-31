Зимняя Олимпиада — 2026
Творог, кусочки белого шоколада и ваниль — раскладываю по формочкам. Десертные маффины: бархатные внутри, с хрустящим верхом

Творог, кусочки белого шоколада и ваниль — раскладываю по формочкам. Десертные маффины: бархатные внутри, с хрустящим верхом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального десерта или сладкого завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная и бархатистая текстура творожной основы с тающими кусочками белого шоколада и хрустящей сахарной верхушкой.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, ванильный сахар, 100 г белого шоколада. Взбейте яйца с сахаром до светлой пены. Добавьте творог, масло и ваниль, взбейте до однородности. Смешайте муку с разрыхлителем и аккуратно введите в жидкую смесь. Шоколад поломайте на мелкие кусочки и добавьте в тесто. Разложите тесто по формочкам для маффинов, заполнив их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до сухой зубочистки и золотистой корочки. Дайте немного остыть в формах.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

