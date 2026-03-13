Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 00:10

Если завалялся творог, а сырники надоели, приготовьте эту лепешку с яблоками: вкусная альтернатива творожникам

Фото: D-NEWS.ru
Если у вас завалялся творог, а сырники надоели, приготовьте эту лепешку с яблоками. Сочные фрукты в творожном тесте и ванильный аромат создают уютный домашний десерт, который идеально подходит для завтрака или полдника. Это вкусная альтернатива творожникам и запеканкам!

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. муки, 1 яблоко, щепотка соли, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль, ванилин и тщательно перемешайте. Добавьте манку и муку, вымесите тесто. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Вмешайте яблочные дольки в тесто. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите творожную массу, разровняйте, формируя круглую лепешку. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до румяной корочки, затем аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 5 минут.

Ранее стало известно, как приготовить гренки на сковороде без молока: добавляю в яйца один секретный ингредиент — вкусно до чертиков.

Проверено редакцией
