12 марта 2026 в 19:30

Гости на пороге? Готовим шикарный яблочный пирог за 40 минут

Гости на пороге? Готовим шикарный яблочный пирог за 40 минут
История этого пирога началась с досадной оплошности сестер Татен, которые имели маленькую гостиницу во французской провинции. Одна из них, готовя яблочный пирог, случайно передержала яблоки в карамели, пытаясь исправить ошибку, накрыла их тестом и отправила в печь. Так родился знаменитый десерт, который сегодня подают в лучших ресторанах мира, а готовить его проще, чем обычную шарлотку, если знать один маленький секрет: здесь ничего не надо раскатывать идеально ровно, и даже криво вырезанный круг теста при подаче становится достоинством.

Для начала выберите жесткие яблоки, которые не развалятся в карамели, а сохранят форму. Лучше всего подойдут «антоновка» или «гренни смит» — их кислинка идеально балансирует сладость карамели. Очистите 6 крупных яблок от кожуры, удалите сердцевины и разрежьте каждое на половинки, а если яблоки крупные, то на четвертинки. Здесь важна симметрия, потому что при переворачивании именно эти дольки станут лицом вашего пирога.

Возьмите сковороду, которую не жалко отправлять в духовку, чугунная подойдет идеально. Насыпьте на дно 150 г сахара и включите средний огонь. Забудьте про ложку, просто наблюдайте, как сахар начнет плавиться по краям, становясь прозрачным. Когда весь сахар растворится и приобретет цвет крепкого чая, бросьте 50 г сливочного масла, нарезанного кубиками. Будьте осторожны, карамель зашипит и взбунтуется, но вы энергично вмешайте масло круговыми движениями, держа сковороду за ручку. Получится гладкая, блестящая масса, пахнущая ириской и детством.

Выложите яблоки в карамель выпуклой стороной вниз, плотно друг к другу, чтобы не оставалось пустот. Уменьшите огонь до минимума и томите яблоки минут 15, пока они не пустят сок и не пропитаются карамелью до самой сердцевины. В это время раскатайте пласт готового слоеного теста, лучше бездрожжевого, в круг чуть больше диаметра сковороды. Наколите тесто вилкой, чтобы пар находил выход, и накройте им яблоки, заправляя края внутрь, словно укутываете одеялом. Отправляйте сковороду в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, пока тесто не станет румяным и хрустящим.

Дайте пирогу отдохнуть минут 10, чтобы карамель немного загустела. Накройте сковороду большим плоским блюдом и одним уверенным движением переверните. Если все сделано правильно, вас встретят идеальные карамельные яблоки, сияющие янтарным блеском. Подавайте теплым, обязательно с шариком пломбира — контраст горячего пирога и холодного мороженого создает ту самую магию, ради которой стоит возиться с карамелью.

  • Совет: никогда не используйте нож, чтобы проверить готовность яблок — просто слегка надавите на дольку лопаткой, она должна пружинить, но не разваливаться. И еще: если карамель при переворачивании немного прилипла к сковороде, поставьте ее на огонь на минуту, чтобы остатки растопились, и полейте пирог сверху — это придаст ему особый блеск.
  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 245 ккал, белки — 2,8 г, жиры — 12,4 г, углеводы — 30,1 г.

Ранее мы поделились рецептом салата с телятиной и стручковой фасолью в грузинском стиле.

Оксана Головина
О. Головина
