Заливной пирог с капустой на майонезе — сочнее, чем с мясом, и готовится в два раза быстрее классики. Беру белокочанную капусту, яйца и майонез — и готовлю нежный, сочный пирог прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый пирог с хрустящей корочкой и сочной, ароматной серединкой, где капуста пропитывается яично-майонезной заливкой и становится нежнее, чем любая мясная начинка. Он настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и даже те, кто не любит капусту, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: пятьсот граммов белокочанной капусты, три яйца, три столовые ложки майонеза, четыре столовые ложки муки, половина чайной ложки разрыхлителя, соль и черный перец по вкусу, немного растительного масла для смазывания формы.

Капусту тонко нашинкуйте, переложите в глубокую миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Отдельно взбейте яйца с майонезом до однородности. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в яичную смесь.

Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Смешайте подготовленную капусту с тестом, добавьте перец и перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите массу и разровняйте лопаткой. Выпекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке тридцать пять-сорок минут до румяной корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть, затем подавайте к столу.

