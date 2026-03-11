Капустные лепешки в пост за 15 минут — хрустящие снаружи и нежные внутри

Капустные лепешки — это тот случай, когда простое блюдо оказывается гениальным. Минимум ингредиентов, 15 минут на сковороде — и на столе горка румяных, ароматных лепешек, которые исчезают моментально.

Нашинкуйте 500 г белокочанной капусты как можно тоньше — чем тоньше, тем нежнее будут лепешки. Переложите в глубокую миску, добавьте 1 ч. л. соли и хорошенько помните руками, чтобы капуста пустила сок и стала мягкой. Оставьте на 10 минут.

Одну небольшую луковицу нарежьте мельчайшими кубиками и добавьте к капусте. Туда же отправьте пучок рубленого укропа или петрушки, черный перец, щепотку паприки и, если любите, немного куркумы для золотистого цвета. Теперь постепенно всыпайте 4–5 ст. л. муки (пшеничной или цельнозерновой), тщательно перемешивая. Масса должна получиться достаточно густой, чтобы держать форму, но не сухой — если нужно, добавьте еще немного муки или, наоборот, ложку воды.

Кладите тесто столовой ложкой прямо на разогретую сковороду. Формируйте лепешки, слегка прижимайте тесто сверху. Жарьте на средней мощности плиты по 3–4 минуты снизу и сверху до золотистой корочки. Готовые лепешки кладите на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло. Подавайте горячими.

Совет: чтобы лепешки были еще ароматнее, добавьте в тесто щепотку молотого кориандра или тмина — эти специи прекрасно сочетаются с капустой.

