Ужин без мяса: колобки из капусты в томатной подливе — только растительные продукты

Ужин без мяса: колобки из капусты в томатной подливе — только растительные продукты

Ужин без мяса может быть сытным и вкусным! Колобки из капусты в томатной подливе — тому доказательство. В этом рецепте только растительные продукты, но по сытности блюдо не уступает мясным тефтелям.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 3-4 ст. л. муки, 2 ст. л. постного майонеза (или растительного масла), соль, перец, зелень. Для подливы: 2 ст. л. томатной пасты, 400 мл воды, соль, перец, лавровый лист, сахар по вкусу.

Рецепт: капусту и лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Слегка отожмите массу, если выделилось много сока. Добавьте муку, постный майонез, соль, перец и мелко рубленную зелень. Тщательно вымесите «фарш». Влажными руками сформируйте небольшие шарики-колобки. Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон до золотистой корочки.

Приготовьте подливу: смешайте томатную пасту с водой, добавьте соль, перец, лавровый лист и немного сахара для баланса. Залейте колобки подливой, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15–20 минут. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из лаваша с начинкой из картошки и грибов. Их можно есть даже на посту.