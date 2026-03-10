Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Запекаю куриные бедра с шампиньонами в сливочном соусе — получается нежнее, чем в ресторане. Ужин на скорую руку

Фото: D-NEWS.ru
Это сытное и вкусное блюдо, от которого домашние наедаются от пуза. Беру куриные бедра, шампиньоны и сливки — и готовлю ароматную запеканку прямо в духовке.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что сочное куриное мясо, нежные грибы и сливочный соус создают идеальную гармонию, а сырная корочка добавляет аппетитного хруста.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тающие во рту кусочки курицы, пропитанные грибным ароматом, в густом сливочном соусе под румяной сырной шапкой. Блюдо готовится само, пока вы занимаетесь своими делами, а аромат наполняет весь дом, собирая всех за столом.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 куриных бедер, 400 г шампиньонов, луковица, 200 мл сливок 20%, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло, зелень для подачи. Куриные бедра посолите, поперчите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Грибы и лук нарежьте, обжарьте до мягкости, добавьте измельченный чеснок. В форму для запекания выложите курицу, сверху грибы с луком, залейте сливками и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

