Для этих котлет беру бедра, майонез и манку — простой рецепт, а котлетки получаются самые нежные

Домашние обычно просят добавку, потому что они выходят сочные, мягкие и буквально тают во рту. Эти куриные котлеты получаются особенно нежными благодаря небольшому секрету. Вместо привычного филе грудки лучше взять мясо куриного бедра — оно сочнее и ароматнее. Манная крупа делает текстуру мягкой и воздушной, а немного майонеза добавляет сочности.

Ингредиенты: филе куриного бедра — 900 г, сливочное масло — 50 г, яйцо — 1 шт, манная крупа — 3 ст. л., майонез — 2 ст. л., соль, перец и специи — по вкусу, растительное масло для жарки.

Филе куриного бедра пропустите через мясорубку с крупной решеткой или мелко порубите ножом. Добавьте к фаршу яйцо, мягкое сливочное масло, манную крупу, майонез, соль и специи. Тщательно перемешайте и немного отбейте массу, чтобы она стала более однородной и нежной. После этого поставьте фарш в холодильник примерно на 20 минут — за это время манка набухнет, и котлеты будут держать форму. Сформируйте небольшие котлеты и обжаривайте их на среднем огне в разогретом растительном масле до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

Ранее мы делились рецептом картошки, с которой и мяса не надо. Картофель в сливочном соусе с беконом и сыром. Простой рецепт для сытного ужина.