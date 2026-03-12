Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:40

Куриное суфле: нежнее котлет и вкуснее запеканки — готовится проще омлета

Куриное суфле: нежнее котлет и вкуснее запеканки — готовится проще омлета Куриное суфле: нежнее котлет и вкуснее запеканки — готовится проще омлета Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда обычная куриная грудка может превратиться в блюдо, которое удивит даже тех, кто считает себя искушенным гурманом. Секрет прост — приготовить нежное суфле, в котором мясо становится воздушным и буквально тает во рту. Один неожиданный ингредиент делает текстуру особенно мягкой.

Для приготовления понадобятся куриное филе (500 г), крупные яйца (2 шт.), густой натуральный йогурт без добавок (120 г), манная крупа (1 ст. л.), сливочное масло (30 г), чеснок (1 зубчик), щепотка мускатного ореха, соль и черный перец по вкусу.

Куриное филе измельчают в блендере до гладкого фарша. Добавляют желтки, йогурт, манку, специи и чеснок. Белки взбивают отдельно до мягкой пены и аккуратно вмешивают в массу — именно так суфле становится воздушным. Смесь перекладывают в форму, смазанную маслом, и готовят около 30 минут при 180 C.

В результате получается удивительно нежное блюдо с кремовой текстурой и насыщенным вкусом. Такое куриное суфле часто подают даже без соуса — гости обычно просят только одно: поделиться рецептом.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 19,1/5,8/3,3.

Ранее мы делились рецептом самого вкусного на свете пирожка с ливером.

Читайте также
Деревенская пицца с копченой курочкой: беспроигрышное тесто на молоке и дрожжах
Общество
Деревенская пицца с копченой курочкой: беспроигрышное тесто на молоке и дрожжах
Традиционная гречка по-купечески? Нет, царский вариант! Готовлю с грибами и сочным мясом — аромат стоит на всю кухню
Общество
Традиционная гречка по-купечески? Нет, царский вариант! Готовлю с грибами и сочным мясом — аромат стоит на всю кухню
Идеальное суфле без хлопот: нежный рецепт для настоящих сладкоежек
Семья и жизнь
Идеальное суфле без хлопот: нежный рецепт для настоящих сладкоежек
Супы готовлю только с фаршем: насыщенный мясной вкус без длительной варки — элементарный рецепт
Общество
Супы готовлю только с фаршем: насыщенный мясной вкус без длительной варки — элементарный рецепт
Заливной пирог с капустой на майонезе — сочнее, чем с мясом, и готовится в два раза быстрее классики
Общество
Заливной пирог с капустой на майонезе — сочнее, чем с мясом, и готовится в два раза быстрее классики
курица
мясо
суфле
обеды
ужины
готовка
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.