Куриное суфле: нежнее котлет и вкуснее запеканки — готовится проще омлета

Иногда обычная куриная грудка может превратиться в блюдо, которое удивит даже тех, кто считает себя искушенным гурманом. Секрет прост — приготовить нежное суфле, в котором мясо становится воздушным и буквально тает во рту. Один неожиданный ингредиент делает текстуру особенно мягкой.

Для приготовления понадобятся куриное филе (500 г), крупные яйца (2 шт.), густой натуральный йогурт без добавок (120 г), манная крупа (1 ст. л.), сливочное масло (30 г), чеснок (1 зубчик), щепотка мускатного ореха, соль и черный перец по вкусу.

Куриное филе измельчают в блендере до гладкого фарша. Добавляют желтки, йогурт, манку, специи и чеснок. Белки взбивают отдельно до мягкой пены и аккуратно вмешивают в массу — именно так суфле становится воздушным. Смесь перекладывают в форму, смазанную маслом, и готовят около 30 минут при 180 C.

В результате получается удивительно нежное блюдо с кремовой текстурой и насыщенным вкусом. Такое куриное суфле часто подают даже без соуса — гости обычно просят только одно: поделиться рецептом.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

БЖУ: 19,1/5,8/3,3.

