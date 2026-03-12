Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:56

В Госдуме предложили добавить в белые списки популярные сервисы у россиян

Депутат Свинцов призвал добавить кикшеринг и кассовые терминалы в белые списки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с 360.ru предложил добавить кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры в белые списки. По его словам, работа этих популярных у россиян сервисов нарушается из-за проблем с сим-картами.

Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно. Сейчас только что с трибуны сказали о том, что даже почта не работает, — отметил Свинцов.

Он также призвал запустить на сайте Минцифры отдельный сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан. Это позволит полностью учесть все системы, зависимые от сотовой связи и Wi-Fi.

По мнению парламентария, идентификатор каждой сим-карты можно привязать к конкретному устройству, например шлагбауму, кассовому аппарату или точке Wi-Fi и к его владельцу. Оператор агрегирует это и подаст в Минцифры, пояснил депутат.

Ранее IT-эксперт Илья Корнейчук заявил, что москвичи столкнулись с ограничениями мобильного интернета совсем недавно, поэтому система белых списков пока работает не в полную силу. Однако профильные службы уже выявили проблемные сервисы и в ближайшее время восстановят к ним доступ.

