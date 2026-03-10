Изумительный салат «Вечерок» с запечной картошкой — простой рецепт, а вкус получается яркий и насыщенный

Изумительный салат «Вечерок» с запечной картошкой — простой рецепт, а вкус получается яркий и насыщенный

Салат «Вечерок» подойдет и на ужин, и на праздничный стол. Он получается сытным, нежным и очень аппетитным. Небольшая особенность рецепта — картофель не варится, а запекается кубиками, благодаря чему вкус становится более насыщенным.

Ингредиенты: куриное филе — 1 шт., яйца — 3 шт., картофель — 2 шт., сыр — 150 г, соль — ½ ч. л., лук — 1 шт., сахар — 1 ч. л., майонез — по вкусу, уксус 9% — 1 ч. л., маслины — 10 шт., болгарский перец — ½ шт., петрушка — по вкусу.

Сначала подготовьте продукты. Куриное филе отварите до готовности и остудите. Картофель очистите, нарежьте кубиками, слегка посолите, добавьте немного растительного масла и запеките в духовке до мягкости и румяной корочки. Яйца сварите вкрутую

Лук мелко нарежьте, залейте кипятком на 5 минут, затем воду слейте. Добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут.

Куриное филе и яйца нарежьте кубиками, сыр натрите. В миске соедините курицу, яйца, запеченный картофель и маринованный лук. Посолите, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом картошки, с которой и мяса не надо. Картофель в сливочном соусе с беконом и сыром. Простой рецепт для сытного ужина.