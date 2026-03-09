Зимняя Олимпиада — 2026
Секретный салат с крабовыми палочками к ужину

Секретный салат с крабовыми палочками к ужину Секретный салат с крабовыми палочками к ужину Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите легкий ужин без лишних хлопот? Салат с крабовыми палочками — это находка для занятых дней. Готовится за минуты, а хватит на всех.

Возьмите 200 г крабовых палочек, нарежьте кубиками. Добавьте 2 вареных яйца, тертые на крупной терке, и 100 г кукурузы из банки. Нашинкуйте свежий огурец и зеленый лук для хруста. Заправьте все 3 ст. л. майонеза с чесноком и солью по вкусу. Перемешайте нежно, чтобы палочки не потеряли форму. Получится 4 порции по 150 ккал — идеально для диеты. Подайте с сухариками или в тарталетках для гостей.

Попробуйте сегодня — и крабовые палочки станут вашим фаворитом.

Ранее мы поделились рецептом постного слоеного салата с фасолью и овощами.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
