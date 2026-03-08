Картофельные чипсы в микроволновке: чесночная вкуснота на закуску для посиделок и просмотра кино

Картофельные чипсы, приготовленные в микроволновке, — это идеальная закуска для посиделок и просмотра кино, которая готовится за считаные минуты. Попробовав раз, будете готовить эту чесночную вкуснятину постоянно!

Для приготовления понадобится: 2–3 средних картофелины, 2–3 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, соль, паприка, сушеные травы по вкусу.

Способ приготовления: картофель тщательно вымойте, можно не чистить. Нарежьте картофель очень тонкими кружочками (лучше всего использовать овощечистку или слайсер). В миске смешайте масло, выдавленный чеснок, соль и специи. Залейте этой смесью картофельные ломтики и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маслом. Застелите тарелку для микроволновки пергаментной бумагой. Выложите картофельные ломтики в один слой, не накладывая друг на друга. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 3–5 минут, в зависимости от мощности, до золотистого цвета и хруста. Внимательно следите, чтобы чипсы не подгорели — процесс идет очень быстро. Готовые чипсы снимите с пергамента и дайте им остыть — они станут более хрустящими.

