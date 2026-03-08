Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 20:32

Картофельные чипсы в микроволновке: чесночная вкуснота на закуску для посиделок и просмотра кино

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельные чипсы, приготовленные в микроволновке, — это идеальная закуска для посиделок и просмотра кино, которая готовится за считаные минуты. Попробовав раз, будете готовить эту чесночную вкуснятину постоянно!

Для приготовления понадобится: 2–3 средних картофелины, 2–3 ст. л. растительного масла, 2 зубчика чеснока, соль, паприка, сушеные травы по вкусу.

Способ приготовления: картофель тщательно вымойте, можно не чистить. Нарежьте картофель очень тонкими кружочками (лучше всего использовать овощечистку или слайсер). В миске смешайте масло, выдавленный чеснок, соль и специи. Залейте этой смесью картофельные ломтики и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маслом. Застелите тарелку для микроволновки пергаментной бумагой. Выложите картофельные ломтики в один слой, не накладывая друг на друга. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 3–5 минут, в зависимости от мощности, до золотистого цвета и хруста. Внимательно следите, чтобы чипсы не подгорели — процесс идет очень быстро. Готовые чипсы снимите с пергамента и дайте им остыть — они станут более хрустящими.

Ранее стало известно, как приготовить сладкие, но полезные пирожки с творогом и вареньем за 5 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Режу лаваш полосками и бросаю в микроволновку: копеечная закуска из одного ингредиента
Общество
Режу лаваш полосками и бросаю в микроволновку: копеечная закуска из одного ингредиента
Вся семья теперь обожает нут — готовлю в духовке полезный перекус вместо чипсов
Общество
Вся семья теперь обожает нут — готовлю в духовке полезный перекус вместо чипсов
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
Семья и жизнь
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
Смешала картошку и 1 скучный ингредиент: шикарные котлеты без грамма мяса — рецепт к посту и не только
Общество
Смешала картошку и 1 скучный ингредиент: шикарные котлеты без грамма мяса — рецепт к посту и не только
Татарский ответ бургерам: лепешка кузикмяк с картошкой — вкусная и простая
Семья и жизнь
Татарский ответ бургерам: лепешка кузикмяк с картошкой — вкусная и простая
чипсы
рецепты
картошка
простые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпел неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.