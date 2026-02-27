Зимняя Олимпиада — 2026
Сладкие, но полезные пирожки за 5 минут: в них много белка и клетчатки

Фото: D-NEWS.ru
Приготовьте сладкие, но полезные пирожки из лаваша с творогом и малиной за 5 минут — идеальный завтрак или перекус, который порадует и детей, и взрослых, следящих за питанием. В них много белка и клетчатки.

Вкус получается изумительным: хрустящая, поджаренная на сухой сковороде оболочка из лаваша контрастирует с мягкой воздушной творожной начинкой и ягодными нотками.

Для приготовления понадобится: лист тонкого лаваша, 200 г мягкого творога (5–9%), 100 г малины (или малинового варенья без сахара), 1-2 ч. л. меда (по желанию, если ягоды кислые), щепотка ванилина. Творог разомните вилкой до однородности. Малину слегка разомните и смешайте с медом, если используете ягоды. Лаваш нарежьте на полоски шириной 8–10 см. На край каждой полоски выложите немного творога, сверху — чайную ложку малиновой смеси или варенья. Сложите лаваш треугольником, чтобы начинка не вытекала. Разогрейте сухую сковороду. Обжаривайте пирожки с двух сторон по 2-3 минуты до золотистого хруста.

Ранее стало известно, как приготовить постную галету с грушами.

