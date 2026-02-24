Дрожжи в тесто не добавляю, мой фаворит — творог, с ним выпечка идеальная: готовим сахарные пирожки

Дрожжи в тесто не добавляю, мой фаворит — творог, с ним выпечка идеальная: готовим сахарные пирожки

Готовим сахарные пирожки с яблоками. Дрожжи в тесто не добавляю, мой фаворит — творог, с ним выпечка идеальная! Эти булочки выглядят как пушистые дрожжевые, но готовятся проще и быстрее благодаря творожному тесту.

Для приготовления понадобится: для теста — 200 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сахара, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 4 кисло-сладких яблока, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, 30 г сливочного масла; для посыпки — 2-3 ст. л. сахара.

Для начинки яблоки очистите, нарежьте кубиками, растопите на сковороде масло, добавьте яблоки, сахар и корицу, тушите 7-10 минут до мягкости и карамелизации, остудите. Для теста разотрите размягченное масло с творогом и сахаром, добавьте яйцо и соль, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, не липнущее тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 0,5 см, вырежьте кружки, выложите начинку, защипните края, формируя пирожки. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Горячие пирожки сразу посыпьте сахаром.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Зимний» с баночкой варенья: так просто, что можно печь хоть каждый день.