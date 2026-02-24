Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 04:03

Вкус СССР на вашей кухне: жареные пирожки с капустой. Готовятся быстро, съедаются мгновенно. Рецепт из детства

Фото: D-NEWS.ru
Капусту для этих пирожков важно не просто пожарить, а хорошо протушить до мягкости и карамелизации, выпарив лишнюю влагу. Тогда начинка останется сочной внутри пирожка, но не сделает тесто сырым и не вытечет на сковороду.

Для теста в миску просеиваю 300 граммов муки, добавляю щепотку соли. Делаю углубление и вливаю туда 100 мл горячей воды (почти кипятка) и 4 столовые ложки растительного масла. Быстро замешиваю ложкой, а затем вымешиваю руками до гладкого, мягкого теста. Накрываю полотенцем и даю отдохнуть 20–30 минут. Для начинки половинку небольшого кочана капусты (около 400 г) шинкую тонко. Одну луковицу и одну морковь мелко режу (лук кубиком, морковь тру на терке). На сковороде разогреваю 3 столовые ложки масла, обжариваю лук с морковью до мягкости, добавляю капусту, 1 чайную ложку томатной пасты, соль, черный перец и щепотку сахара. Вливаю 50 мл воды, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой. Затем открываю крышку и выпариваю лишнюю жидкость. Остужаю. Подошедшее тесто делю на 12–14 частей. Каждую раскатываю в тонкую лепешку. В центр выкладываю столовую ложку остывшей начинки, края защипываю, формируя продолговатый пирожок. Разогреваю на сковороде большое количество растительного масла (около 1 см в высоту). Обжариваю пирожки на среднем огне с двух сторон до румяной золотистой корочки. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
тесто
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
