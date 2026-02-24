Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 06:07

«Останется без гроша»: в ЕС предсказали скорый крах Украины

Mandiner: без помощи ЕС Украина к апрелю полностью обанкротится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Конфликт между Киевом и Будапештом грозит обернуться для Украины экономической катастрофой уже этой весной, пишет издание Mandiner. Из-за блокировки венгерской стороной финансовой помощи Евросоюза украинская армия может лишиться финансирования, а само государство — объявить дефолт.

Отношения между странами накалились до предела после отказа Украины возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву жизненно важных европейских траншей. По мнению журналистов, время для Украины работает против нее: собственные средства государства подходят к концу.

Авторы статьи отметили, что в Европе уже бьют тревогу. К апрелю у Киева не останется денег, необходимых уже для простого выживания. Украина не сможет финансировать армию и попросту обанкротится, констатировали в издании.

Ранее сообщалось, что Будапешт наложил вето на военный заем ЕС для Киева в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). Он, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, не будет снят до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Политик уточнил, что технических препятствий для прокачки нет, а остановка поставок стала политическим решением украинских властей.

Украина
дефолты
Венгрия
Евросоюз
