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26 июля 2025 в 02:58

Медведчук заявил, что на Украине уже состоялся дефолт

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Дефолт на Украине уже наступил и это нельзя отрицать, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, после невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P опустило рейтинг по ВВП-варрантам Украины до D — это официальный статус дефолта.

После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S& P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине, — отметил политик.

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что экономика Украины рухнет в течение двух-трех месяцев, если ЕС и США перестанут оказывать помощь. По его словам, это приведет к финансовому дефолту и началу хаоса, напоминающего ситуацию 1990-х годов.

Также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что действия Всемирного банка и МВФ фактически являются финансированием конфликта на Украине. Он добавил, что эти организации обеспечили значительные транши Киеву в период конфликта и в преддверии кризиса

Виктор Медведчук
Украина
дефолты
экономика
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