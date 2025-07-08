Экономика Украины рухнет в течение двух-трех месяцев, если ЕС и США перестанут оказывать помощь, заявил NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. По его словам, это приведет к финансовому дефолту и началу хаоса, напоминающего ситуацию 90-х годов.

Что касается экономики как таковой, особенно в суверенном варианте, то она просто перестанет существовать, поскольку наступит финансовый дефолт. Без денег в бюджете все бюджетники — учителя, врачи, чиновники, вооруженные силы — останутся без зарплат и средств к существованию. Врачи смогут помогать тем, кто готов платить мимо кассы, а учителя и военные не смогут выжить, если только последние не начнут распродавать оружие, — сказал Третьяков.

Он подчеркнул, что «оружия на Украине полно, оно есть повсюду», что может привести к хаосу, как это уже было в 1990-е годы на Украине и в России.

Ранее стало известно о возвращении из Украины в результате июньских договоренностей в Стамбуле еще одной группы пленных российских военнослужащих. Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ.