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04 июля 2025 в 13:15

Россия вернула еще одну группу военных по договоренностям в Стамбуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия вернула еще одну группу военнослужащих в результате июньских договоренностей в Стамбуле, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что взамен Киеву передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины.

4 июля в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, — сказано в публикации.

Отмечается, что российские военнослужащие уже находятся в Белоруссии. Им окажут медицинскую помощь, после чего бойцов доставят в Россию для реабилитации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле. Глава государства также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие.

Путин также назвал предмет новой встречи с украинской делегацией. Российский лидер отметил, что стороны будут обсуждать меморандумы двух стран. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова добавила, что делегации обеих стран определят, в какие сроки будет установлен диалог.

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