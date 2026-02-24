На вооружение МВД может поступить дрон будущего ТАСС: в МВД создали беспилотник с перцовыми баллончиками и громкоговорителем

В России запатентован беспилотный комплекс для охраны правопорядка, оснащенный не только средствами оповещения, но и «оружием» с перцем, передает ТАСС. Разработка принадлежит специалистам Волгоградской академии МВД. Аппарат предназначен для патрулирования улиц и воздействия на нарушителей как словом, так и активными химическими средствами.

Дрон дополнительно оборудован системой громкоговорящей связи для предупреждения граждан, сигнальными маяками и устройством для отстрела специальных патронов. Для точного наведения предусмотрены лазерные целеуказатели. В качестве активного средства воздействия предполагается использовать малогабаритные аэрозольные баллончики, содержащие экстракт красного жгучего перца.

Разработчики отмечают, что их изобретение не ограничивается функцией полицейского. Беспилотник также может быть задействован для охраны режимных объектов, проведения агитационных кампаний через громкоговоритель или для отпугивания диких и бродячих животных.

