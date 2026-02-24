Зимняя Олимпиада — 2026
На вооружение МВД может поступить дрон будущего

ТАСС: в МВД создали беспилотник с перцовыми баллончиками и громкоговорителем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России запатентован беспилотный комплекс для охраны правопорядка, оснащенный не только средствами оповещения, но и «оружием» с перцем, передает ТАСС. Разработка принадлежит специалистам Волгоградской академии МВД. Аппарат предназначен для патрулирования улиц и воздействия на нарушителей как словом, так и активными химическими средствами.

Дрон дополнительно оборудован системой громкоговорящей связи для предупреждения граждан, сигнальными маяками и устройством для отстрела специальных патронов. Для точного наведения предусмотрены лазерные целеуказатели. В качестве активного средства воздействия предполагается использовать малогабаритные аэрозольные баллончики, содержащие экстракт красного жгучего перца.

Разработчики отмечают, что их изобретение не ограничивается функцией полицейского. Беспилотник также может быть задействован для охраны режимных объектов, проведения агитационных кампаний через громкоговоритель или для отпугивания диких и бродячих животных.

Ранее стало известно, что крымские школьники разработали серию необычных роботов, начиная барменом и заканчивая «танком». Прототипы сконструировали учащиеся инженерных классов, созданных на базе Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова. Особый интерес вызвал робот-папарацци, предназначенный для дистанционной фото- и видеосъемки с мобильных устройств.

На вооружение МВД может поступить дрон будущего
