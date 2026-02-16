Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 19:45

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Владимир Жириновский в представлении ИИ Владимир Жириновский в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
За год до смерти лидер ЛДПР Владимир Жириновский в программе Дмитрия Диброва «Временно доступен» нарисовал портрет «идеальной России», о которой он мечтал. Почему политик хотел запретить разговоры о любви, счастье и отменить Федора Достоевского?

Каша на завтрак и отмена Достоевского

Владимир Жириновский мечтал о стране, где граждане забудут о дорогих машинах и огромных квартирах. Все должны жить средне, считал политик. По убеждению Жириновского, богатство — это «огромная тяжесть», от которой надо избавляться.

«Все — наемные работники, ходят в серых или коричневых костюмах: никакого шика, никаких украшений… Все обычное, недорогое, никакой зависти и поводов для коррупции», — описал «идеальное общество» Жириновский в 2021 году.

Даже меню среднестатистического гражданина должно быть аскетичным: на завтрак — каши, творог, чай; на обед — солянка с рыбой и гречкой; на ужин — кефир. И все это под аккомпанемент песен народного артиста РСФСР Владимира Трошина, народных артистов РФ Олега Анофриева и Сергея Захарова и французской певицы Эдит Пиаф.

«Обычная, не крикливая музыка. Упаси бог эти Beatles!» — предупреждал политик.

Но самым радикальным оказалось предложение по литературе. Жириновский потребовал пересмотреть школьную программу, назвав романы Федора Достоевского «выдумками больного человека». В опалу попали писатели Александр Грибоедов, Александр Пушкин и Михаил Булгаков.

По логике политика, именно великая литература будит в людях ненужные чувства и мечты, которые потом оборачиваются трагедиями. При этом его утопичный прогноз мог бы помочь стране поднять экономику и демографию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на любовь и счастье

Владимир Жириновский был убежден: все революции происходят оттого, что люди хотят недосягаемого. Поэтому разговоры о счастье и любви — разрушительны. У большинства этого нет, так зачем «морочить всем голову»?

«Нет этого понятия счастья — и все. Есть у тебя родители, квартира есть, работа, жена, теща… И никаких там Достоевских. Разговорами о несбыточном мы провоцируем человека на борьбу: разводы, самоубийства, воровство, войны», — заявлял он.

Он предложил вообще убрать из обихода вопрос «А счастлив ли человек?». Счастье, по версии Жириновского, — это просто не думать плохо о прошлом и не сомневаться в будущем. Проживать каждый день с улыбкой и довольствоваться тем, что имеешь.

Миллионы россиян, отметил политик, и так не читают Достоевского, а живут по принципу «день да ночь — сутки прочь», считая жизнь «короткой и обгаженной, как детская рубашка».

Ночлежки для бомжей и табу для олигархов

В «идеальном будущем» Владимира Жириновского нашлось место и социальной инженерии. Бездомным он предлагал создать сеть ночлежных домов, где можно поменять белье, принять душ и, возможно, после этого найти работу. Олигархам же, которые уезжают в Лондон, — запретить вывозить миллиарды за границу.

«Сколько можно разрешать это делать? Ребята, вы можете уехать, но деньги — здесь, в России. Не отбирать, пусть хранят и используют здесь. Мы повысим зарплаты нашим гражданам за счет того, что деньги не будут утекать», — объяснил Жириновский.

Ирина Дроздова
Ирина Дроздова
