10 февраля 2026 в 16:17

Слуцкий вспомнил последний разговор с умирающим Жириновским

Слуцкий рассказал о последнем разговоре с Жириновским, когда тот был в больнице

Последний разговор с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским состоялся по телефону, когда политик находился в больнице, заявил председатель партии Леонид Слуцкий. По словам парламентария, которые приводит РИА Новости, покойный «держал удар» и до последнего рассчитывал на выздоровление.

Последний разговор [проходил] по телефону, когда он уже был в больнице, — сообщил Слуцкий.

Ранее Жириновский предсказывал, что конфликт на Украине завершится в 2026 году. При жизни политик называл окончание конфликта отправной точкой для перераспределения влияния и пересмотра границ и союзов на постсоветском пространстве. Жириновский также утверждал, что украинский кризис станет испытанием для западных союзов.

До этого журналист Руслан Осташко опубликовал предсказание основателя ЛДПР относительно ситуации в Иране и возможных переговоров между Россией и США. Тогда политик заявил, что Исламская Республика не избежит удара. Что касается России и США, то они займутся разделом сфер влияния в мире, считал Жириновский.

