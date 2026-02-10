«Выиграют русские и американцы»: Жириновский о вероятности ядерной войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил детальную дорожную карту мировых событий до 2040 года, в центре которой — судьба России, США и ядерный конфликт. Что он предсказал и насколько мы близки к его видению будущего?

Что сказал Жириновский о Путине и Трампе

В эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский предрек судьбоносную встречу лидеров России и США — но не в Женеве или Хельсинки, а на Аляске.

«Мы отделяем пять районов Украины, пусть идут в Евросоюз, куда хотят, но вся Новороссия — все будет под российским флагом, он (Трамп. — NEWS.ru) не будет возражать», — заявил политик.

По логике депутата, США устали от «вечного конфликта», длящегося десятилетиями, и предпочтут сделку. Трамп, по мнению Жириновского, станет «миротворцем № 1» и получит за это три Нобелевские премии, а отношения Москвы и Вашингтона войдут в эпоху прагматичного партнерства.

Трамп будет у власти до 2040 года

Жириновский не остановился на 2024 году. Он предсказал возвращение Трампа и установление настоящей политической династии. По его словам, в 2028 году президентом США станет дочь Трампа Иванка и «будет править два срока». Затем власть перейдет к «зятю Трампа» до 2040 года.

Эта семья, как считал Жириновский, будет «ласково обращаться с Америкой», но беспощадно давить Европу: «Он будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна». Европа в этой модели становится заложником русско-американского сговора, теряя остатки суверенитета.

Что сказал Жириновский о ядерной войне

Самое жесткое предсказание касалось ядерного противостояния. Жириновский не пугал апокалипсисом, а предлагал холодную формулу реализма:

«Мы не должны доводить до горячей фазы… Если будут в пепле ядерном лежать все штаты США, у нас пол-России будет гореть в этом аду. Кто же выиграет? Немцы? Китайцы? Японцы? Зачем нам это надо? Пусть выиграют русские и американцы!»

Его вывод: две сверхдержавы обречены на тандем, чтобы не отдать мир третьим силам. Конфликт — путь к взаимному уничтожению, а раздел сфер влияния — единственный шанс для выживания и доминирования.

Украина как 51-й штат США

Жириновский считал, что истинная цель Вашингтона — не просто ослабить Россию, а полностью поглотить Украину, превратив ее в колониальный придаток:

«Смысл один — чтобы Украина попросилась в состав США… Трамп хотел Гренландию купить, но там не очень благоприятный климат. А вот по славянам ударят», — предрекал депутат в эфире телеканала «ЛДПР-ТВ».

По его версии, украинцы станут «дешевой рабочей силой», заменой мигрантам из Латинской Америки. А катализатором станет народный гнев: «Люди должны выйти к Белому дому и скандировать: „Хватит содержать Украину!“»

По мнению Жириновского, США давно понимают, что не могут быть гегемоном в мире, поэтому разделят «первое место», как в спорте, с Россией и Китаем. Однако перед этим, как считал политик, должно измениться общественное сознание.

